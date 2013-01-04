版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 15:27 BJT

东京汇市: 美元/日圆升至近两年半高位,关注美非农就业数据

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3019     1.3046      -0.21      -1.33     1.3194
 美元/日圆                         87.78      87.23      +0.63      +1.20      86.74
 欧元/日圆                        114.29     113.84      +0.40      -0.15     114.46
 美元/瑞郎                        0.9286     0.9265      +0.23      +1.43     0.9155
 英镑/美元                        1.6062     1.6106      -0.27      -1.16     1.6251
 美元/加元                        0.9891     0.9877      +0.14      -0.30     0.9921
 澳元/美元                        1.0434     1.0464      -0.29      +0.39     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8236     0.8278      -0.51      -0.57     0.8283
 澳元/日圆                        91.600     91.260      +0.37      +1.63     90.130
 新西兰元/日圆                    72.300     72.240      +0.08     -48.66    140.820
 英镑/日圆                        141.01     140.46      +0.39      +0.13     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2660     1.2629      +0.25      +0.96     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
       
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 龚芳; 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐