中国票据市场: 年初交投淡静转贴利率窄幅波动,近期或走低因买需显旺

路透上海1月4日 - 中国票据市场转贴利率本周因正逢跨年,机构交投意愿不高,市场交 易淡静,转贴利率亦窄幅波动;目前银行流动性及信贷规模双宽裕,买票需求显旺,短期转贴利 率或有走低空间. "第一天没啥交易,刚刚开年,(机构)肯定没那么快(大规模入市),"上海一银行交易员表 示. 他并指出,从上年末的市场表现看,出票压力并没有想像的大,一些机构甚至一反常态出 来收票,这显示当前银行控信贷规模的压力不大,而今日市况亦是买票机构多于卖票机构,预 计转贴利率近期将逐步下行. 以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 : 1个月(%) 6个月(%) 一年(%) 周五 5.3760/5.1408 5.5114/5.2546 5.9850/5.6685 上周五 5.3760/5.1408 5.5114/5.2546 5.9850/5.6685 ----------------------------------------------------------- 变动 0bp/0bp 0bp/0bp 0bp/0bp 票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间 的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最 主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断). 电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机 构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由 纸质票据的半年延长为一年. 而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价,今日全国范围期限 一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.6818%,与上周五持平. 注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)