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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 16:12 BJT

新兴汇市: 多数亚币因美联储会议记录而遭获利了结,但有望录得周涨幅

亚洲 当日 2012年 今年以

0645GMT报价 上日尾盘 涨跌% 收市价 涨跌%

日圆 JPY= 87.72 87.26 -0.52 86.79 -1.06

坡元 SGD= 1.2278 1.2256 -0.18 1.2219 -0.48

台币 TWD=TP 29.000 29.091 +0.31 29.136 +0.47

韩元 KRW= 1063.50 1061.50 -0.19 1070.60 +0.67

泰铢 THB= 30.44 30.35 -0.30 30.61 +0.56

菲律宾披索 PHP= 40.86 40.77 -0.21 41.05 +0.48

印尼卢比 IDR= 9670.00 9645.00 -0.26 9630.00 -0.41

印度卢比 INR=IN 54.84 54.49 -0.64 54.99 +0.27

马币 MYR= 3.0420 3.0310 -0.36 3.0580 +0.53

(完)

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