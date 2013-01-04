《汇市简讯》英镑/美元下看100日均线1.6050,受FOMC会议纪录冲击

0727GMT

* 在美国公开市场委员会(FOMC)相对强硬的会议纪录出炉后,下看位于1.0650的100日移动均线切入位.

* 亚洲盘低位在1.6053.进一步支撑在1.6039(即1.5828-1.6380回档61.8%处),以及1.6000.

* 自1.6053展开的反弹遇阻,未能站上1.6100(12月26日低点).

* 在FOMC会议纪录于1900GMT发布时,英镑/美元报在1.6150.

* 英国将于0928GMT时公布12月服务业采购经理人指数(PMI),市场预估为50.5,上月为50.2.(完)

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