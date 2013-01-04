《汇市简讯》英镑/美元下看100日均线1.6050,受FOMC会议纪录冲击

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
0727GMT
* 在美国公开市场委员会(FOMC)相对强硬的会议纪录出炉后,下看位于1.0650的100日移动均线切入位.
* 亚洲盘低位在1.6053.进一步支撑在1.6039(即1.5828-1.6380回档61.8%处),以及1.6000.
* 自1.6053展开的反弹遇阻,未能站上1.6100(12月26日低点).
* 在FOMC会议纪录于1900GMT发布时,英镑/美元报在1.6150.
* 英国将于0928GMT时公布12月服务业采购经理人指数(PMI),市场预估为50.5,上月为50.2.(完)
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路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。