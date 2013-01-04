台湾货币市场: 提存期初资金宽裕短率走软,下周仍临跌压

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
* 提存期初资金非常充裕
* 央行扩大短期资金冲销
* 下周仍临下探压力
记者 高洁如
路透台北1月4日 - 台湾银行间短率周五趋软.提存期开始市场资金相当充裕,央行虽略微扩大短期资金冲销,不过短率仍有下探压力.
交易人士表示,今日资金明显转多,外商银行也扩大拆出力道,资金的需求不足下,多钱的银行颇为烦恼.
展望下周短率还是有下跌压力.交易员表示,短票的票量并不多,但预期银行间资金还是有不少希望配置在短票,因此不排除短票利率仍将下跌.而拆款利率方面,短率的支撑--央行委托隔夜拆款利率的0.388%,可能成为外商银行一周拆出的利率指标.
"下礼拜钱还是多,我看0.388%会变成一周拆款的利率指标,"一位公营大型银行资金调度人士说.
本地时间15:41银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%,上日也在0.387%.今日区间在0.295-0.42%,上日在0.295-0.43%.
一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,上日亦同.
**短票利率连日下跌**
短票市场方面,票券商则说,尽管今日的短票量逢周末而升高,但银行多钱,买气相当热络,票量还是供不应求,令短票利率再探低.
今日与银行交易的短票利率主要成交在0.75-0.76%,上日在0.76%.
台湾央行存单到期金额3,661.15亿台币,发行金额待稍晚公布.
下周存单发行总额1兆1,356.8亿台币,分别是周一3,196.4亿台币,周二 61.6亿台币,周三1,419亿,周四343.8亿以及周五6,336亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为429亿台币;累计超额准备为4,413亿台币,加计前期1%的超额准备为5,866亿台币.
**公债RP利率续在低位**
公债10天期附买回(RP)利率则持稳区间低位.交易员认为,今天展开新的一旬,旬初资金明显转趋宽松,RP利率交投续处区间低位,料下周区间低位将微幅下移.
证券商交易员表示,旬初货币市场资金流动性明显提高,今天完全没感觉到台积电 2330.TW 公司债交割236亿台币有任何影响,加上新台币升值所带来的热钱效应也助长资金偏滥的情势,令RP券源根本不够消化现有需求,料下周起将微幅调降公债及公司债RP利率.
"市场钱很多,大家都要来抢券,当然要反应一下利率!"一券商资金调度人士说.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,区间高位较上日下滑.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,区间高位较上日微幅走低.
交易商表示,下周紧缩因素包括有周一(7日)1,000亿台币央行存单交割及周三(9日)交割400亿台币的15年期102/1公债 (完) (集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。