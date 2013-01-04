台湾货币市场: 提存期初资金宽裕短率走软,下周仍临跌压

* 提存期初资金非常充裕

* 央行扩大短期资金冲销

* 下周仍临下探压力

记者 高洁如

路透台北1月4日 - 台湾银行间短率周五趋软.提存期开始市场资金相当充裕,央行虽略微扩大短期资金冲销,不过短率仍有下探压力.

交易人士表示,今日资金明显转多,外商银行也扩大拆出力道,资金的需求不足下,多钱的银行颇为烦恼.

展望下周短率还是有下跌压力.交易员表示,短票的票量并不多,但预期银行间资金还是有不少希望配置在短票,因此不排除短票利率仍将下跌.而拆款利率方面,短率的支撑--央行委托隔夜拆款利率的0.388%,可能成为外商银行一周拆出的利率指标.

"下礼拜钱还是多,我看0.388%会变成一周拆款的利率指标,"一位公营大型银行资金调度人士说.

本地时间15:41银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%,上日也在0.387%.今日区间在0.295-0.42%,上日在0.295-0.43%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,上日亦同.

**短票利率连日下跌**

短票市场方面,票券商则说,尽管今日的短票量逢周末而升高,但银行多钱,买气相当热络,票量还是供不应求,令短票利率再探低.

今日与银行交易的短票利率主要成交在0.75-0.76%,上日在0.76%.

台湾央行存单到期金额3,661.15亿台币,发行金额待稍晚公布.

下周存单发行总额1兆1,356.8亿台币,分别是周一3,196.4亿台币,周二 61.6亿台币,周三1,419亿,周四343.8亿以及周五6,336亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为429亿台币;累计超额准备为4,413亿台币,加计前期1%的超额准备为5,866亿台币.

**公债RP利率续在低位**

公债10天期附买回(RP)利率则持稳区间低位.交易员认为,今天展开新的一旬,旬初资金明显转趋宽松,RP利率交投续处区间低位,料下周区间低位将微幅下移.

证券商交易员表示,旬初货币市场资金流动性明显提高,今天完全没感觉到台积电 2330.TW 公司债交割236亿台币有任何影响,加上新台币升值所带来的热钱效应也助长资金偏滥的情势,令RP券源根本不够消化现有需求,料下周起将微幅调降公债及公司债RP利率.

"市场钱很多,大家都要来抢券,当然要反应一下利率!"一券商资金调度人士说.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,区间高位较上日下滑.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,区间高位较上日微幅走低.