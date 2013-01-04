《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月4日

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透北京1月4日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:47时,1港元=0.80365人民币HK DCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比价 港元) 万科 10.12 12.50 1.01 深物业 7.14 5.45 1.63 南玻 8.20 5.79 1.76 深康佳 3.13 2.33 1.67 ST中华 4.19 1.56 3.34 ST中冠 6.52 2.96 2.74 深深宝 8.42 5.73 1.83 深华发 6.16 3.29 2.33 深赤湾 10.03 10.98 1.14 招商地产 31.49 28.50 1.37 特力 6.12 3.43 2.22 飞亚达 7.87 7.05 1.39 一致药业 34.31 27.14 1.57 深深房 4.03 2.84 1.77 ST盛润 8.46 4.64 2.27 深南电 4.20 2.46 2.12 深纺织 6.41 4.60 1.73 方大集团 4.34 2.55 2.12 深国商 13.80 9.18 1.87 深赛格 3.98 2.54 1.95 宝石 12.12 6.71 2.25 小天鹅 9.28 8.38 1.38 粤高速 3.15 2.76 1.42 晨鸣纸业 4.12 3.40 1.51 ST珠江 2.83 1.92 1.83 丽珠 33.90 28.30 1.49 美菱电器 3.73 3.57 1.30 大冷股份 6.82 5.00 1.70 粤电力 5.86 4.80 1.52 佛山照明 6.55 5.45 1.50 江铃汽车 17.95 18.54 1.20 沙隆达 5.16 3.10 2.07 苏常柴 5.54 3.59 1.92 威孚高科 31.06 25.95 1.49 古井贡酒 33.30 26.88 1.54 ST东海 3.28 2.34 1.74 长安汽车 6.50 4.69 1.72 京东方 2.24 1.55 1.80 鲁泰 6.54 7.05 1.15 本钢板材 3.55 2.72 1.62 张裕 47.03 50.25 1.16 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 (整理 尹嫄婷; 审校 张喜良)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。