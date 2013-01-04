欧洲汇市: 瑞郎兑美元刷新三周低位,关注美国非农就业报告

这压制了风险偏好,令一些投资者削减股票持仓,并将欧元和瑞郎兑换成美元.自日本央行和瑞士央行对汇市实施干预之后,美元便成为一种避险货币.2011年9月瑞士央行对瑞郎/欧元设定了1.20的汇价上限.

法国农业信贷银行的一位分析师说:"在政治事件清淡的情况下,今天美国就业市场数据可能会为近期的交投设定基调."

一位在苏黎世的交易员说,若美国非农就业数据好于预期,可能会抑制美元近期的升势,并引发美元兑主要货币的有限回调.

0739GMT时,瑞郎兑美元较纽约收盘价下跌0.2%,报0.9285.

瑞郎兑欧元报1.2087瑞郎.(完)

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