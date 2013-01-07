《中国债券市场每日交易备忘》--1月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国江苏交通控股公司30亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),交行和浦发 银行主承 汕头港集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承 江苏交通控股公司15亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),农业银行主承 重庆綦江区中小企业1.4亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA),中国银行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 邯郸城投20亿元七年期固息债1280477,票面利率7.05% 巢湖城投12亿元七年期固息债1280478,票面利率7.00% 达州投资公司10亿元七年期固息债1280481,票面利率6.99% 赣州开发区建投18亿元六年期固息债1280483,票面利率6.70% 遵义国资20亿元七年期固息债1280485,票面利率6.98% 萧山经济开发区14亿元六年期固息债1280487,票面利率6.70% 淮安资产经营公司15亿元七年期固息债1280488,票面利率6.87% 德阳建投10亿元七年期固息债1280489,票面利率6.99% ============================================================================ 三、缴款: 招远国有资产经营公司9亿元七年期固息债1280493,票面利率6.64% 洛阳城市发展投资集团12亿元七年期固息债1280494,票面利率6.89% 无锡市市政公用产业集团5亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息: 山东省微山矿业公司7亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180005付息,票面利率7.99% 广东省广业资产经营公司17亿元七年投资人选择权(5+2)固息债1180006付息,票面利率5.80% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --据上海证券报周一报导,从权威渠道获悉,在去年出台《关于进一步深化新股发行体制改革 的指导意见》的基础上,下一阶段发行体制改革在提高资源配置效率、为投资者提供优质投 资产品和渠道的整体改革原则下,拟定了五方面工作重点,其中包括进一步改善主板、中小板 、创业板的发行条件. --中国证监会期货监管二部主任季向宇日前表示,目前证监会正抓紧对原油期货市场建设涉 及的中介机构服务模式及监管政策进行全面地研究论证,并就境外投资者参与国内期货市场 的监管政策等重点问题与期货交易所方面不断沟通交流. --庞大集团 公告称,联合信用评级有限公司日前决定将庞大集团的主体信用等级 由AA+下调至AA,同时将其发行的2011年公司债的债项信用等级也下调至AA. 国家统计局1/11公布12月工业品价格指数(PPI) (11月为-2.2%) 12月居民消费价格指数(CPI) (11月为2%) 1/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 12月城镇固定资产投资 (1-11月为20.7%) 12月社会消费品零售总额 (11月为14.9%) 12月工业增加值 (11月为10.1%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 刘昕; 审校 曹巍浩/李宏薇)