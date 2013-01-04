《汇市简讯》美联储会议纪录激励美元多头,欧元下看1.30美元

香港个股：汇丰控股盘初逆市小涨，上日伦敦回购近2,300万英镑股份
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
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* 美联储会议纪录显示量化宽松将于2013年底前结束,美元闻讯即告劲扬
* 亚洲中长期投资大户甫于伦敦开盘前出脱欧元/美元
* 1.3010可见相当规模的买单,1.3000附近亦挂有一层买单,或将构成阻碍
* 12月12日低位1.2996被视为强劲的技术支撑
* 55日均线切入位在1.2986.目前在1.3080-85有卖单伺机而出
(完)
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据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。
路透台北4月6日 - 台湾拆款中心 公布的数据显示，银行体系共69家主要银行3月提存期累计超额准 备为1兆(万亿)4,573亿台币，较上提存期增1,625亿，或增12.55%。 以下为2012年起每提存期截止日时的累积累计准备数字一览(单位：亿台币)： 提存期底 超额准备 较上期增减 2017年 3月31日 14,573 +1,625 3月3日 12,948 -2,621 2月3日 15,569 -709 1月3日 16,278 +2,934 2016年 12月2日 13,344 -1,086 11月3日 14,430 +309 10月3日 14,121 +239