版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 4日 星期五 16:01 BJT

《汇市简讯》美联储会议纪录激励美元多头,欧元下看1.30美元

0739GMT

* 美联储会议纪录显示量化宽松将于2013年底前结束,美元闻讯即告劲扬

* 亚洲中长期投资大户甫于伦敦开盘前出脱欧元/美元

* 1.3010可见相当规模的买单,1.3000附近亦挂有一层买单,或将构成阻碍

* 12月12日低位1.2996被视为强劲的技术支撑

* 55日均线切入位在1.2986.目前在1.3080-85有卖单伺机而出

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 龚芳; 审校 高琦)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐