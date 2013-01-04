欧洲汇市: 欧元/美元跌至三周低点,FED会议记录支撑美元

路透伦敦1月4日 - 欧元兑美元周五跌至三周低点,美国联邦储备理事会(FED,美联储)最新会议记录引发部分人士担心,FED未来可能放缓资产购买,这种担忧使美元获得支撑.

欧元/美元 跌至1.3006,创12月12日以来最低,短线支撑在其55日移动均线切入位1.2986,据称该水准下方有买盘.