欧洲汇市: 欧元/美元跌至三周低点,FED会议记录支撑美元

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透伦敦1月4日 - 欧元兑美元周五跌至三周低点,美国联邦储备理事会(FED,美联储)最新会议记录引发部分人士担心,FED未来可能放缓资产购买,这种担忧使美元获得支撑.
欧元/美元 跌至1.3006,创12月12日以来最低,短线支撑在其55日移动均线切入位1.2986,据称该水准下方有买盘.
美元兑瑞郎 在EBS电子交易平台也升至三周高点0.9294.(完) (编译 张若琪; 审校 王洋)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。