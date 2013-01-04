亚洲橡胶: TOCOM期胶触及八个月高点,获益于日圆疲势

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
该合约周五开盘触及312.4日圆,为2012年5月7日触及316.0日圆以来指标期胶的最高价格,不过经纪商称该合约受到获利了结的压力.
"当然,日圆疲弱提供了支撑."东京一名经纪商表示.
"市场明确已经进入上升趋势,由于基金继续建仓,现在的环境不适合卖出.部分投资者估计今天已经解除空仓结算损失."
全球指标TOCOM期胶下周可能延续当前的涨势,因日圆下跌刺激了投机买盘,部分交易员预计短期内该指标合约可能在300日圆至320日圆之间交投.
该合约2012年上涨15%,因日圆走软,股市上扬,以及市场臆测中国可能会在春节假期之前买入.
上海期货交易所5月期胶合约 跌65元人民币,收报每吨26,350元人民币.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李春喜; 审校 张若琪)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。