亚洲橡胶: TOCOM期胶触及八个月高点,获益于日圆疲势

该合约周五开盘触及312.4日圆,为2012年5月7日触及316.0日圆以来指标期胶的最高价格,不过经纪商称该合约受到获利了结的压力.

"当然,日圆疲弱提供了支撑."东京一名经纪商表示.

"市场明确已经进入上升趋势,由于基金继续建仓,现在的环境不适合卖出.部分投资者估计今天已经解除空仓结算损失."

全球指标TOCOM期胶下周可能延续当前的涨势,因日圆下跌刺激了投机买盘,部分交易员预计短期内该指标合约可能在300日圆至320日圆之间交投.

该合约2012年上涨15%,因日圆走软,股市上扬,以及市场臆测中国可能会在春节假期之前买入.

上海期货交易所5月期胶合约 跌65元人民币,收报每吨26,350元人民币.(完)

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