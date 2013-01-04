中国债市: 现券开年首日未脱弱势,美财政悬崖解决提升风险偏好

路透上海1月4日 - 中国银行间债市周五利率债收益率小幅上行.美国财政悬崖问题的解决,以及中国经济继续向好,令市场对股市等高风险偏好情绪上升.虽然相对宽松的资金面预期对现券依旧形成支撑,但总体未改偏弱格局.

美国共和党控制的众议院周二以257:167的票数批准一项法案,避免了规模6,000亿美元的自动减支及增税措施.但市场很快就因美联储内部对购债计划的疑虑增加而承压.

"今天的表现正常啊,市场情绪一时一时的,财政悬崖解决了(债券)市场就偏空."上海一银行交易员指出.

另外,中国官方12月PMI连续第三个月位于荣枯线上方,持平于上月创下的七个月高位,汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI终值续升至19个月高位,两个数据均显示中国经济稳步复苏.

央行公开市场一级交易商今日上报了五天期逆回购需求,央行或意在缓和明日可能出现的例行存款准备金补缴资金需求.

在更为敏感和与海外市场关联度较大的人民币利率互换市场上,美国财政悬崖问题的解决令IRS走升约10个基点(bp).

剩余期限约0.79年的固息国债120019券最新成交 在2.8300%,上日尾盘为2.8201%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.5394 4.0393

上日 3.8615 4.5826

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.9700/2.9010 国债参考率报价 2.8940/2.8420 金融债参考率报价 3.4010/3.3380 (完)

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