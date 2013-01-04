台湾债市: 殖利率随美债全面收扬,下周关注美债走势

路透台北1月4日 - 台湾10年期公债101/9殖利率周五开高走高,创近一周来高位.交易员指出, 美国10年期公债殖利率收创去年5月来新高,突破既有区间上缘,格局正式转空,令台债殖利率全面 收扬,也引领今天标售的15年期公债102/1得标利率略高于预期,料下周台债殖利率将在高档区间震 荡. 交易商表示,下周台债走势跟美债连动性很高,若美国10年期公债殖利率持续攀高,不排除台债 10年期101/9殖利率将向1.2%靠拢,但如果美债殖利率升势不再,仅是高档区间整理,那101/9殖利率 将小幅修正后再缓步垫高. "(101/9殖利率)波动区间大,后续将小碎步上升,底部缓步垫高!"一证券交易员说. 台湾央行周五表示,财政部委托标售的15年期公债102/1 得标利率为1.488%,略高 于市场预期,但创该年期券标售纪录新低. 美国公债价格周四下跌,此前美联储表示联储内部对购债行动的忧虑不断增加,美国民间就业 数据优于预期,提振了人们对本周稍后非农就业数据的预期.会议记录公布后,10年期公债US10YT= RR价格跌21/32,收益率从周三尾盘的1.84%涨至1.908%,并一度升至5月以来最高位.[ID:nL4T0A84 L7] 美联储去年12月会议记录显示,"数位委员认为,在远早于2013年底之前就放缓或停止购买资产 可能是适当之举,称担忧金融稳定和资产负债表规模." 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +1.65 0.9045 0.8950-0.9045 30.0 10 101/9 +1.23 1.1682 1.1620-1.1710 154.0 台湾央行将于下周四标售5年期公债102/2,该券为短券主要交易券种,在公开发行前交易已相 当活络,交易商初步预期该券得标利率约与今天发行前交易收盘殖利率相仿.不过交易员提及,台币 升值所带来的热钱效应,吸引外资汇入资金暂泊在短券上,加以下周公债RP(附买回)利率略有向下 松动,皆会略压抑短券殖利率攀高的力道. "长券第一关(102/1标售)过了,下周轮到短券第一关(102/2标售)了!"一银行交易员称. 此外,台湾主计总处将于下周一开盘前公布去年12月消费者物价指数(CPI),路透调查为较上年 同期成长1.41%.而上月CPI较上年成长1.59%,已创七个月新低.市场普遍预期去年CPI保2%有望. 交易员说,"最近台湾哪有CPI题材炒作的空间!央行都讲物价稳定了!" 证券交易员也指出,尽管台湾去年CPI保2%有望,但并不会改变目前市场偏空的气氛. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 10 101/9 1.1682 5 101/6 0.8920 2 101/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)