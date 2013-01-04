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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 16:29 BJT

台湾债市: 殖利率随美债全面收扬,下周关注美债走势

路透台北1月4日 - 台湾10年期公债101/9殖利率周五开高走高,创近一周来高位.交易员指出,
美国10年期公债殖利率收创去年5月来新高,突破既有区间上缘,格局正式转空,令台债殖利率全面
收扬,也引领今天标售的15年期公债102/1得标利率略高于预期,料下周台债殖利率将在高档区间震
荡.
    
    交易商表示,下周台债走势跟美债连动性很高,若美国10年期公债殖利率持续攀高,不排除台债
10年期101/9殖利率将向1.2%靠拢,但如果美债殖利率升势不再,仅是高档区间整理,那101/9殖利率
将小幅修正后再缓步垫高.
    
    "(101/9殖利率)波动区间大,后续将小碎步上升,底部缓步垫高!"一证券交易员说.
    
    台湾央行周五表示,财政部委托标售的15年期公债102/1 得标利率为1.488%,略高
于市场预期,但创该年期券标售纪录新低. 
    
    美国公债价格周四下跌,此前美联储表示联储内部对购债行动的忧虑不断增加,美国民间就业
数据优于预期,提振了人们对本周稍后非农就业数据的预期.会议记录公布后,10年期公债US10YT=
RR价格跌21/32,收益率从周三尾盘的1.84%涨至1.908%,并一度升至5月以来最高位.[ID:nL4T0A84
L7]
    
    美联储去年12月会议记录显示,"数位委员认为,在远早于2013年底之前就放缓或停止购买资产
可能是适当之举,称担忧金融稳定和资产负债表规模." 
    
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      102/2                     +1.65      0.9045   0.8950-0.9045        30.0
      10      101/9                     +1.23      1.1682   1.1620-1.1710       154.0
    台湾央行将于下周四标售5年期公债102/2,该券为短券主要交易券种,在公开发行前交易已相
当活络,交易商初步预期该券得标利率约与今天发行前交易收盘殖利率相仿.不过交易员提及,台币
升值所带来的热钱效应,吸引外资汇入资金暂泊在短券上,加以下周公债RP(附买回)利率略有向下
松动,皆会略压抑短券殖利率攀高的力道.
    
    "长券第一关(102/1标售)过了,下周轮到短券第一关(102/2标售)了!"一银行交易员称.
   
    此外,台湾主计总处将于下周一开盘前公布去年12月消费者物价指数(CPI),路透调查为较上年
同期成长1.41%.而上月CPI较上年成长1.59%,已创七个月新低.市场普遍预期去年CPI保2%有望.  
    
    交易员说,"最近台湾哪有CPI题材炒作的空间!央行都讲物价稳定了!"  
    
    证券交易员也指出,尽管台湾去年CPI保2%有望,但并不会改变目前市场偏空的气氛.  
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       101/7                     没有成交
         10       101/9                       1.1682
          5       101/6                       0.8920
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 张喜良)

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