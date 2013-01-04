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市场报道 | 2013年 1月 4日 星期五 16:27 BJT

标题新闻: 12月西班牙服务业PMI为44.3,行业连续第18个月萎缩,但萎缩速度为3月来最慢

注:采购经理人指数(PMI)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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