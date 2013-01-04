台湾债市: 101/9期借券成交40亿台币,加权平均利率0.6499%

路透台北1月4日 - 台湾柜台买卖中心公布,周五等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下 : 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利 可交易余额 (上日余额) 率 101/9 40 0.7300 0.4000 0.6499 336.5 (348.5) 注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点后数值,利率单位为%.(完)