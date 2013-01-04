中国期市: 2012年期市成交额增24%至171万亿元,创纪录高位

路透北京1月4日 - 中国期货业协会最新统计资料表明,2012年全年全国期货市场累计成交量为14.5亿手同比增长37%,但略低于2010年水平,而2012年成交额为171万亿元人民币,同比增长逾24%,创纪录高位.

中国期货业协会并称,2012年12月全国期货市场交易规模较上月有所上升,以单边计算,当月全国期货市场成交量和成交额同比分别增长105%和82%.

其中,按照2012年全年的成交额而言,中国金融期货交易所全年的成交额和成交量均增长,且成交额规模占全国市场四成以上.数据显示,中国金融期交所2012年成交量占全国市场的7.24%,而成交额占全国市场的44.32%.

其他交易所方面,除了郑州商品交易所全年的成交额和成交量出现萎缩外,上海期货交易所和大连商品交易所2012年的成交额和成交量同比均出现不同程度的增长.