中国期市: 2012年期市成交额增24%至171万亿元,创纪录高位

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透北京1月4日 - 中国期货业协会最新统计资料表明,2012年全年全国期货市场累计成交量为14.5亿手同比增长37%,但略低于2010年水平,而2012年成交额为171万亿元人民币,同比增长逾24%,创纪录高位.
中国期货业协会并称,2012年12月全国期货市场交易规模较上月有所上升,以单边计算,当月全国期货市场成交量和成交额同比分别增长105%和82%.
其中,按照2012年全年的成交额而言,中国金融期货交易所全年的成交额和成交量均增长,且成交额规模占全国市场四成以上.数据显示,中国金融期交所2012年成交量占全国市场的7.24%,而成交额占全国市场的44.32%.
其他交易所方面,除了郑州商品交易所全年的成交额和成交量出现萎缩外,上海期货交易所和大连商品交易所2012年的成交额和成交量同比均出现不同程度的增长.
中国期货业协会此前公布,2011年全国期货市场累计成交量为10.5亿手,累计成交额为137.5万亿元,同比均下降.(完) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。