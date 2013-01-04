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市场报道 | 2013年 1月 4日 星期五 17:14 BJT

意大利数据: 12月Markit服务业PMI升至45.6,但新业务萎缩加剧

路透罗马1月4日 - 周五公布的一项调查显示,意大利服务业12月连续第19个月萎缩,因新业务萎缩的程度创7月以来最大.

数据显示,意大利经济未来几个月仍将陷于衰退,尽管萎缩最严重的阶段已经过去.

意大利12月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)自11月的44.6升至45.6,但仍远低于50的荣枯分水岭.

路透访问的11名分析师原预计,意大利12月Markit服务业PMI为45.0,预期区间为44.0-45.5.

12月服务业新业务分项从11月的42.8降至40.6,为连续20个月衰退,且萎缩程度为7月以来最大.(完) (编译 张若琪; 审校 高琦)

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