意大利数据: 12月Markit服务业PMI升至45.6,但新业务萎缩加剧

香港个股：汇丰控股盘初逆市小涨，上日伦敦回购近2,300万英镑股份
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透罗马1月4日 - 周五公布的一项调查显示,意大利服务业12月连续第19个月萎缩,因新业务萎缩的程度创7月以来最大.
数据显示,意大利经济未来几个月仍将陷于衰退,尽管萎缩最严重的阶段已经过去.
意大利12月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)自11月的44.6升至45.6,但仍远低于50的荣枯分水岭.
路透访问的11名分析师原预计,意大利12月Markit服务业PMI为45.0,预期区间为44.0-45.5.
12月服务业新业务分项从11月的42.8降至40.6,为连续20个月衰退,且萎缩程度为7月以来最大.(完) (编译 张若琪; 审校 高琦)
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。
路透台北4月6日 - 台湾拆款中心 公布的数据显示，银行体系共69家主要银行3月提存期累计超额准 备为1兆(万亿)4,573亿台币，较上提存期增1,625亿，或增12.55%。 以下为2012年起每提存期截止日时的累积累计准备数字一览(单位：亿台币)： 提存期底 超额准备 较上期增减 2017年 3月31日 14,573 +1,625 3月3日 12,948 -2,621 2月3日 15,569 -709 1月3日 16,278 +2,934 2016年 12月2日 13,344 -1,086 11月3日 14,430 +309 10月3日 14,121 +239