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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2013/1/7

经济指标                   时间    最新数据     前次数据     下次公布  预估值 
 工业生产(y/y)             11月     +5.85%         +4.84%  r  1/23      --
 季调失业率                11月     4.27%           4.30%     1/22      --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  11月     +1.59%         +2.34%  r  1/7       +1.41%*
 *外汇存底(亿美元)         12月底   4,031.69     4,009.56     2/5       --
 商品出口(y/y)             11月     +0.9%           -1.9%     1/7       +4.95%*
 商品进口(y/y)             11月     +0.1%          -1.80%     1/7       +3.69%*
 M2货币总计数(y/y)         11月     +3.26%         +3.29%     1/25      --
 外销订单(y/y)             11月     +11.1%          +2.6%     1/21      --
 经常帐盈余(亿美元)        第三季   +116.4         +107.7  r  2/23      --
 国际收支(亿美元)          第三季   +37.0           +31.1     2/23      --
 国内生产总值(GDP)         第三季   +1.98%         -0.12%  r  --        --
 重贴现率(%)               12月19   1.875%         1.875%     --        --
                           日                                           
 注: a-概估值; p-初值; r-经修正; "*"表新增
    * 参看全球经济数据相关资料,可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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