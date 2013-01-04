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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 17:33 BJT

路透基点: 东莞市水务投资集团寻求46亿元人民币定期贷款--RLPC

路透香港1月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,东莞市水务投资集团为一个污水处理项目寻求46亿元人民币(约合7.38亿美元)的15年期定期贷款.

中国工商银行东莞分行为是次贷款的牵头行.其它几家主要国有银行亦寻求参贷.

是次贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,每半年偿还一次.

根据当地媒体报导,东莞市水务投资集团成立于2012年3月,统筹东莞全市水资源、水环境、水安全等水务项目的投融资、建设、运营及开发.(完)

(编译 许娜; 审校 高琦)

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