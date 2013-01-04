路透基点: 东莞市水务投资集团寻求46亿元人民币定期贷款--RLPC

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透香港1月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,东莞市水务投资集团为一个污水处理项目寻求46亿元人民币(约合7.38亿美元)的15年期定期贷款.
中国工商银行东莞分行为是次贷款的牵头行.其它几家主要国有银行亦寻求参贷.
是次贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,每半年偿还一次.
根据当地媒体报导,东莞市水务投资集团成立于2012年3月,统筹东莞全市水资源、水环境、水安全等水务项目的投融资、建设、运营及开发.(完)
(编译 许娜; 审校 高琦)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。