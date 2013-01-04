路透基点: 北京华贸中心三年期境外贷款规模自5亿美元上调至5.15亿

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透香港1月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,北京华贸中心的5亿美元三年期境外贷款案规模上调至5.15亿美元,该案旨在为2010年获得的贷款提供再融资.
牵头行暨簿记行澳新银行(澳盛银行,ANZ)承贷1亿美元.永隆银行承贷6,000万美元.东亚银行、中国工商银行、马来亚银行和南洋商业银行分别承贷5,000万美元.
三井住友银行承贷4,500万美元.大新银行和星展银行分别承贷3,500万美元和2,500万美元.中国信托商业银行和兆丰国际商业银行分别承贷1,500万美元.青空银行和彰化银行分别承贷1,000万美元.
协议将很快签署.
一如此前报导,私募股权公司Asuka DBJ Partners为发起人,贷款借款人为特殊目的实体RCA01.
该子弹式贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点,由华贸中心的1座和2座作为抵押.
银行受邀分三个级别参贷:
承贷1亿美元或以上的银行,获得125个基点的先付费用以及牵头行的头衔.承贷5,000万-9,900万美元的银行,获得100个基点的先付费用和主办行的头衔.承贷2,500万-4,900万美元的银行,获得65个基点的先付费用和安排行的头衔.
华贸中心坐落于北京市中央商务区.
根据Asuka DBJ Partners的网站,该公司是日本政策投资银行(DBJ)与日本独立投资管理公司AsukaAsset Management的合资公司.(完) (编译 侯向明; 审校 高琦)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。