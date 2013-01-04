路透基点: 北京华贸中心三年期境外贷款规模自5亿美元上调至5.15亿

路透香港1月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,北京华贸中心的5亿美元三年期境外贷款案规模上调至5.15亿美元,该案旨在为2010年获得的贷款提供再融资.

牵头行暨簿记行澳新银行(澳盛银行,ANZ)承贷1亿美元.永隆银行承贷6,000万美元.东亚银行、中国工商银行、马来亚银行和南洋商业银行分别承贷5,000万美元.

三井住友银行承贷4,500万美元.大新银行和星展银行分别承贷3,500万美元和2,500万美元.中国信托商业银行和兆丰国际商业银行分别承贷1,500万美元.青空银行和彰化银行分别承贷1,000万美元.

协议将很快签署.

一如此前报导,私募股权公司Asuka DBJ Partners为发起人,贷款借款人为特殊目的实体RCA01.

该子弹式贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点,由华贸中心的1座和2座作为抵押.

银行受邀分三个级别参贷:

承贷1亿美元或以上的银行,获得125个基点的先付费用以及牵头行的头衔.承贷5,000万-9,900万美元的银行,获得100个基点的先付费用和主办行的头衔.承贷2,500万-4,900万美元的银行,获得65个基点的先付费用和安排行的头衔.

华贸中心坐落于北京市中央商务区.

根据Asuka DBJ Partners的网站,该公司是日本政策投资银行(DBJ)与日本独立投资管理公司AsukaAsset Management的合资公司.(完) (编译 侯向明; 审校 高琦)