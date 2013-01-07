台湾经济指标预测--1月7日至2月23日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 1月7日当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月 预估值 前值 分 1/7 0830 消费者物价指数(CPI) 12月 +1.41%* +1.59%(年变动率) 1/7 1600 出口 12 +4.95%* +0.90%(年变动率) * 1月21日当周 1/21 1600 外销订单 12 -- +11.1%(年变动率) 1/22 0830 季调失业率 12 -- +4.27% 1/23 1600 工业生产 12 -- +5.85% 1/25 1600 M2货币总计数 12 -- +3.26% * 2月4日当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月分 预估 前值 值 *2/5 1610 外汇存底 1月底 -- 4,31.69亿美元 * 2月18日当周 2/23 1610 经常帐 第四季 -- 顺差116.4亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第四季 -- +0.98%(年变动率 ) -- -- 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875% * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选 * "*"表新增
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。