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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 08:00 BJT

台湾经济指标预测--1月7日至2月23日

以下为台湾近期预定公布的经济数据: 

 *  1月7日当周
 日期    当地时间   经济指标/活动         公布月    预估值              前值
                                              分            
 1/7     0830       消费者物价指数(CPI)     12月   +1.41%*  +1.59%(年变动率)
 1/7     1600       出口                      12   +4.95%*  +0.90%(年变动率)
 
 *  1月21日当周
 1/21    1600        外销订单                      12     --  +11.1%(年变动率)
 1/22    0830        季调失业率                    12     --            +4.27%
 1/23    1600        工业生产                      12     --            +5.85%
 1/25    1600        M2货币总计数                  12     --            +3.26%
   
 *  2月4日当周
 日期    当地时间    经济指标/活动           公布月分   预估                前值
                                                          值  
 *2/5    1610        外汇存底                   1月底     --       4,31.69亿美元
 *  2月18日当周
 2/23    1610        经常帐                    第四季     --   顺差116.4亿美元
  --     --          国内生产总值(GDP)         第四季     --   +0.98%(年变动率
                                                                             )
  --     --          央行理监事会议            第一季     --  重贴现率1.875%
    * 参看全球经济数据相关资料,可点选  
    * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选 
    * "*"表新增
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