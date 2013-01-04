更新版 1-中国汇市: 人民币平盘报收,短期料持稳年内温和升值可能性大

* 人民币即期收平,交投清淡

* 中间价小幅低开,未见明显引导信号

* 隔夜欧元兑美元波幅较大

* 人民币短期料持稳,年内温和升值可能性大 (新增收盘报价)

路透北京1月4日 - 人民币兑美元即期 周五窄幅震荡并以平盘报收.新年首个交易日,人民币中间价随隔夜美元涨势小幅低开,但整体仍保持平稳,汇价成交亦显清淡,波动远不及外盘明显.

交易员认为,新年首日人民币中间价并未体现出明显的引导方向和意图.预计后期受国内外因素支撑,人民币走强的可能性仍然偏大,短期则预计在农历春节(2月10日)之前都会保持相对平稳.

以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2303 6.2294 6.2324 6.2897 6.2855 6.2303

"今天人民币中间价几十个点的跌幅,相对于欧元跌几百个点来说不是很明显."华南一股份行交易员说.

该交易员并表示,新年第一天这么走,可以说在近日欧元跌幅较大的情况下,央行没有明显引导人民币贬值,人民币贬值的预期可以消退.短期看春节前人民币料走稳,市场将更多关注国际市场美元走势.

欧洲汇市,英镑兑全线走坚的美元在周五跌至逾三周低位,此前美联储会议记录显示一些政策制定者认为应放缓货币政策的宽松步伐.

上海一大行交易员表示,今天市场还不是很活跃,客盘表现比较安静一些,交易量也和平时差不多.预计今年人民币还是会走升,但幅度不会太大,可能在1%左右,"主要还是看中间价怎么走,不过现在中间价真的不好预测,这也主要取决于监管层的意图了."

中国人民日报海外版周五引述多位专家称,预计人民币汇率2013年仍将保持温和上升趋势,考虑到政经背景,未来人民币升值空间有限,汇率波动弹性有望提高.

以下为北京时间17:32,离岸市场人民币报价:

NDF一年期人民币/美元 6.3200/25 6.3170

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2153/63 6.2090

境内美元人民币一年期掉期 升水报1,220点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3523元.