《中国数据观测》四季度GDP增速预计升至7.8%,通胀微升投资生产持稳

* 公布内容:中国四季度GDP,12月CPI、PPI和工业增加值等数据 * 公布时间:1月11日公布CPI和PPI,1月18日公布GDP等数据 调查结果: (同比,%) 中值 区间 前值 上年同期 预测数 四季度国内生产总值(GDP) 7.8 7.4 ~ 8.2 7.4* 8.9* 24 12月数据: 居民消费价格指数(CPI) 2.3 1.9 ~ 2.5 2.0 4.1 25 工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.8 -2.1 ~ -1.2 -2.2 1.7 24 固定资产投资(不含农户)(1-12月) 20.7 19.8 ~ 21.7 20.7 23.8 22 工业增加值 10.1 9.7 ~ 10.5 10.1 12.8 22 社会消费品零售总额 14.9 13.8 ~ 15.3 14.9 18.1 21 注:7.4%和8.9%分别为2012年三季度和2011年四季度GDP增速. 路透综合20余家机构预测中值结果显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国四季度 经济增速预计缓慢回升,证实中国经济已进入企稳复苏阶段. 就12月单月而言,受季节性因素影响,通胀将略有回升,CPI同比涨幅预计升至2.3%;工业、投资和消费则将 延续近两月趋稳的态势. "我们预计,四季度总需求将继续小幅回升,带动经济增速逐步走稳略升."交通银行金融研究中心首席经济 学家连平等在报告中表示,该机构对四季度和2012年全年的GDP同比增速预估分别为7.9%和7.8%左右. 分析人士预计四季度经济略胜三季度,主要基于,企业去库存临近结束,补库存动力增强,工业生产持续回暖 ;基建和房地产投资开始加快,有助于拉动整体经济增长. 对于2013年的经济前景,国家发改委副主任张晓强稍早表示,预计全年国内生产总值(GDP)增长7.5%左右,居 民消费价格指数(CPI)同比上涨3.5%左右,这是中国政府官员首次公开预测2013年的经济增长和物价涨幅目标. 而市场的预期则更为乐观一些,多在8%左右,通胀则料呈现前低后高的态势. 连平等指出,考虑到四季度经济复苏的延续与政府换届因素对投资、消费的推动作用,2013年经济增速有望 小幅回升,达到8.5%左右,但长期来看,2012年可能是中国经济潜在增速趋缓的转折年,今年需关注经济增长质量 问题,以及稳增长政策在执行中的失当和政府换届两个因素共同叠加而可能出现的投资过热风险. 瑞银(UBS)则认为,尽管2013年经济开场预计较为强劲,但旨在控制宏观经济风险的政策调整可能会限制GDP 增速,影子银行就是一个不确定因素. **通胀微升,投资生产企稳** 受寒冷天气影响,蔬菜肉类食品价格有所上升,预计将推高12月CPI涨幅,但全年通胀仍在目标区间内.国内 总需求的回暖,加之部分国际大宗商品价格12月上升,生产者物价指数(PPI)则有望缩窄跌幅. 考虑到本轮CPI筑底基本完成,一些分析人士指出,明年通胀将逐步进入上行周期,需警惕物价上涨风险. 12月投资、生产和消费延续上月的回暖态势,房地产投资明显改善,并向上下游传导,而制造业去库存进程 也近尾声;就其同比增速而言,受上年高基数的影响基本持稳. 交通银行认为,稳增长政策促使投资增速逐步回升,政府换届效应可能促使投资步伐进一步加快;政策刺激 和收入分配制度改革将稳定消费增速,预计未来消费仍将保持平稳增长;企业则将陆续进入补库存过程. 稍早公布的一系列采购经理人指数(PMI)数据证实,内需对中国经济的拉动作用逐渐增强.官方12月制造业P MI指数连续第三个月位于荣枯线上方,持平于上月创下的七个月高位50.6,非制造业连续第三个月上升;汇丰制 造业PMI则升至51.5的19个月高位. 以下为各机构预测详情:(同比,%) 机构 四季度GDP PPI CPI 投资 工业 消费 澳新银行 8.0 -1.7 2.4 20.7 10.2 14.9 中银国际 7.6 -1.2 2.2 20.4 10.0 15.1 交通银行 7.9 -1.7 2.4 20.7 10.1 14.9 巴克莱 7.8 ~ 2.4 ~ ~ ~ 美银美林 7.8 -1.8 2.3 20.5 10.3 15.2 法国东方汇理银 7.9 -1.7 2.4 21.1 10.1 15.2 行 国开证券 7.7 -1.8 2.3 20.7 10.0 14.9 中国建设银行 8.2 -1.7 1.9 20.7 10.2 14.7 中金公司 7.7 -2.0 2.3 20.3 10.0 14.8 中信证券 7.9 -1.9 2.2 20.7 10.2 14.8 高盛 7.9 -1.8 2.4 20.4 9.7 15.2 广发银行 8.2 -1.8 2.1 20.9 10.4 ~ 海通证券 8.0 -1.8 2.1 20.7 10.2 14.9 高频经济 8.6 -1.6 2.0 ~ 10.5 ~ 华宝信托 8.0 -1.9 2.3 20.7 10.2 15.0 兴业银行 7.9 -2.1 2.2 19.8 9.9 15.3 摩根大通 7.4 -1.7 2.3 21.7 9.7 13.8 招商证券 7.8 -2.1 2.2 20.5 10.5 14.9 瑞穗证券 7.8 -1.5 2.2 20.7 10.0 14.8 华侨银行 7.8 -1.8 2.5 20.8 10.1 15.0 北京领先国际 7.8 -1.8 2.4 19.9 9.7 14.9 金融资讯 申银万国 7.7 -1.8 2.3 20.5 ~ ~ 渣打银行 ~ -1.9 2.5 ~ ~ ~ 瑞银 ~ -1.8 2.3 20.6 9.8 14.1 浙商证券 7.8 -1.8 2.5 20.8 10.2 14.8 注:~表示数据不可得.投资为1-12月同比增速. 欲浏览中国已公布经济指标,请点选 ECI/CN;数据页面请点选 ECONCN.(完) (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)