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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 08:50 BJT

台湾央行: 开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北1月7日 - 台湾央行周一表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为3,196.4亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上日共发行3601.1亿台币存单.

拆款中心资料 显示,周五超额准备为负154亿台币;至周日,累计超额准备为负462亿台币,加计前期1%的超额准备为1,017亿台币.(完)

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