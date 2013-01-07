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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 08:24 BJT

《台湾报摘》--经济日报1月7日

* 头版头条:

--自2014年起,夫妻包括薪资、股利等10大类所得,将可分开计税,此举预计国库将释放约150亿台币减税利益.

* 其他:

--万泰银行 董事长卢正昕指出,银行业一定要跨到国际市场,其是以大陆为主的亚太区域市场.万泰银行今年要走出去,除申请海外分行,也洽商大陆的股份制银行策略联盟,展开信用卡业务合作.

--2013年美国国际消费性电子展(CES)预定8日开展,分析师预估,行动装置带动晶片先进制程要求,台积电 第二季将有强劲成长动能.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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