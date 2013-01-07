《台湾报摘》--经济日报1月7日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
* 头版头条:
--自2014年起,夫妻包括薪资、股利等10大类所得,将可分开计税,此举预计国库将释放约150亿台币减税利益.
* 其他:
--万泰银行 董事长卢正昕指出,银行业一定要跨到国际市场,其是以大陆为主的亚太区域市场.万泰银行今年要走出去,除申请海外分行,也洽商大陆的股份制银行策略联盟,展开信用卡业务合作.
--2013年美国国际消费性电子展(CES)预定8日开展,分析师预估,行动装置带动晶片先进制程要求,台积电 第二季将有强劲成长动能.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。