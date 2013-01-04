路透基点: 西南水泥20亿元人民币贷款案完成额度分配--RLPC

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透香港1月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,西南水泥的20亿元人民币(约合3.21亿美元)五年期定期贷款案的额度分配已经敲定.
北京银行担任是次贷款的牵头行,承贷11亿元人民币.中信银行和招商银行为联合牵头行,分别承贷5亿元和4亿元人民币.
一名消息人士称,此贷款案将于本月签约.
正如此前所报导的,是次贷款利率为中国人民银行基准利率的95%,综合收益为基准利率的100%.偿还方式为每半年偿还一次,且有一年的宽限期.
西南水泥的母公司--中国建材股份有限公司为是次贷款提供担保.
一名消息人士稍早透露,所筹资金将用于收购中国西南部的五家水泥企业.
据中国建材的网站,西南水泥于2011年12月15日成立于成都,计划在两到三年内在云南、贵州、四川和重庆等地进行并购,以达到年产能逾1亿吨,成为西南地区最大的水泥企业.
10月19日中国建材宣布对西南水泥的出资从50亿元人民币增至70亿元人民币.增资后,中国建材持有西南水泥70%的股份.
中国建材为国有企业,主营业务涉及水泥、轻型建材、玻璃纤维和复合材料以及工程服务.(完) (编译 许娜; 审校 高琦)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。