路透基点: 西南水泥20亿元人民币贷款案完成额度分配--RLPC

路透香港1月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,西南水泥的20亿元人民币(约合3.21亿美元)五年期定期贷款案的额度分配已经敲定.

北京银行担任是次贷款的牵头行,承贷11亿元人民币.中信银行和招商银行为联合牵头行,分别承贷5亿元和4亿元人民币.

一名消息人士称,此贷款案将于本月签约.

正如此前所报导的,是次贷款利率为中国人民银行基准利率的95%,综合收益为基准利率的100%.偿还方式为每半年偿还一次,且有一年的宽限期.

西南水泥的母公司--中国建材股份有限公司为是次贷款提供担保.

一名消息人士稍早透露,所筹资金将用于收购中国西南部的五家水泥企业.

据中国建材的网站,西南水泥于2011年12月15日成立于成都,计划在两到三年内在云南、贵州、四川和重庆等地进行并购,以达到年产能逾1亿吨,成为西南地区最大的水泥企业.

10月19日中国建材宣布对西南水泥的出资从50亿元人民币增至70亿元人民币.增资后,中国建材持有西南水泥70%的股份.