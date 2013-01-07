《台湾报摘》--工商时报1月7日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
* 头版头条:
--大陆国务院上日公布"生物产业发展规划",规划2013至2015年间,生物产业值每年平均成长将逾20%.
* 其他:
--金管会本周将密集开会,针对寿险业投资海外不动产及大陆有价证券等投资松绑,替寿险业打开资金活路.
--由于国际铁矿砂价格持续上涨,钢材价格看好,中钢 预估1月出货将冲上百万吨.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。