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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 08:33 BJT

《台湾报摘》--工商时报1月7日

* 头版头条:

--大陆国务院上日公布"生物产业发展规划",规划2013至2015年间,生物产业值每年平均成长将逾20%.

* 其他:

--金管会本周将密集开会,针对寿险业投资海外不动产及大陆有价证券等投资松绑,替寿险业打开资金活路.

--由于国际铁矿砂价格持续上涨,钢材价格看好,中钢 预估1月出货将冲上百万吨.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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