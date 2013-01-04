《即时观点》英国服务业活动两年来首次下滑,抵押贷款批准宗数增加

BERENBERG BANK分析师ROB WOOD:

PMI表明经济正在温和萎缩,我不想对各月间的变动做太多解读.整体情势是在一段时间内,经济不断从底部区域反弹...我认为这种态势将在未来一两个季度内持续.

从这些PMI指标中难得体现出的重要一点是,企业预期仍非常疲弱,预示2013年第一季将萎缩.

这种情况或发生在上半年,进入下半年后,我们仍预计英国经济将恢复缓步增长,部分原因是贷款融资计划促进了信贷状况的放松.

今天的抵押批准数据在这方面给出了一个正面信号.我会用脆弱但稳定来形容英国经济的表现.(完)