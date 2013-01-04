香港个股: 长实集团主席李嘉诚预期今年香港楼价上下波幅为10%

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透香港1月4日 - 香港主要地产商--长江实业集团 主席李嘉诚周五表示,预期今年香港住宅楼价与去年不会有太大差距,估计上下波幅为10%左右.
李嘉诚于长实总部写字楼大堂,被问到对今年香港楼价的看法时对记者作以上表示.
政府近年致力增加住宅供应,以解决前几年因减少卖地而造成的供应短缺问题,从而希望稳定楼价.2012年香港的一般住宅楼价升幅达两成.
被问到今年的楼价会否因而下跌时,李嘉诚回应说,"我的看法(楼价)不会相差太多,高低(升跌)都是10%."
他并指,集团内部开会时有同事指出,今年的地价有可能还会再高一些.(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。