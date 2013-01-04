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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 21:52 BJT

表格: 加拿大12月新增就业岗位3.98万个,失业率降至7.1%

路透1月4日 - 加拿大统计局周五公布,该国12月就业岗位增加3.98万个,高于预期.所有新增岗位来自全职就业.

12月失业率下降0.1个百分点至7.1%,为四年来最低.

2012年12月 2012年11月

就业人口变动 +39,800 +59,300

全职就业 +41,200 +55,200

兼职就业 -1,400 +4,100

失业率 7.1% 7.2%

就业参与率 66.8% 66.8%

路透调查分析师预计12月新增0.5万就业岗位,失业率为7.3%.(完)

(编译 郑茵 审校 丁琦)

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