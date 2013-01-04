表格: 加拿大12月新增就业岗位3.98万个,失业率降至7.1%

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透1月4日 - 加拿大统计局周五公布,该国12月就业岗位增加3.98万个,高于预期.所有新增岗位来自全职就业.
12月失业率下降0.1个百分点至7.1%,为四年来最低.
2012年12月 2012年11月
就业人口变动 +39,800 +59,300
全职就业 +41,200 +55,200
兼职就业 -1,400 +4,100
失业率 7.1% 7.2%
就业参与率 66.8% 66.8%
路透调查分析师预计12月新增0.5万就业岗位,失业率为7.3%.(完)
(编译 郑茵 审校 丁琦)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。