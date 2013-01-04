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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 21:53 BJT

表格:加拿大11月PPI较前月下跌0.3%,较上年同期下滑0.5%

路透1月4日 - 加拿大统计局周五公布,加拿大11月生产者物价指数(PPI)较前月下跌0.3%,较上年同期下滑0.5%.

生产者物价指数(变动百分比,%)

较上月变动 较上年同期变动

11月 10月(修正) 10月(前值) 11月 10月(修正) 10月(前值)

总体 -0.3 -0.1 -0.1 -0.5 -0.1 -0.2

扣除矿物燃料 +0.2 +0.1 +0.2 -0.2 -0.4 -0.4

(完) (编译 丁琦; 审校 郑茵)

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