表格:加拿大11月PPI较前月下跌0.3%,较上年同期下滑0.5%

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透1月4日 - 加拿大统计局周五公布,加拿大11月生产者物价指数(PPI)较前月下跌0.3%,较上年同期下滑0.5%.
生产者物价指数(变动百分比,%)
较上月变动 较上年同期变动
11月 10月(修正) 10月(前值) 11月 10月(修正) 10月(前值)
总体 -0.3 -0.1 -0.1 -0.5 -0.1 -0.2
扣除矿物燃料 +0.2 +0.1 +0.2 -0.2 -0.4 -0.4
(完) (编译 丁琦; 审校 郑茵)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。