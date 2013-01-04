表格: 美国12月非农就业岗位增加15.5万个,失业率为7.8%

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
民间非农业部门生产职位所得与工作时间:
12月 11月 (前值) 10月 (前值)
每周平均工时 33.8 33.7 33.7 33.6 33.6
平均时薪(美元) 19.92 19.86 19.84 19.82 19.81
(较前月变动,%) 0.3 0.2
非农就业岗位较前月变动(按行业细分,千个):
12月 11月 (前值) 10月 (前值)
整体民间产业 168 171 147 203 189
商品生产 59 -1 -22 26 18
--建筑 30 -10 -20 25 15
--制造 25 5 -7 7 10
服务提供 109 172 169 177 171
--批发 -0.1 10.5 13.1 3.6 8.0
--零售 -11.3 62.8 52.6 43.8 50.9
--运输和仓储 -0.6 5.8 3.5 7.4 9.2
--资讯 -9 13 12 -5 -5
--金融活动 9 0 1 8 5
--专业和企业服务 19 32 43 58 55
--临时服务 -0.6 7.8 18.0 14.0 13.9
--休闲娱乐/酒店餐饮 31 29 23 26 20
政府部门 -13 -10 -1 -66 -51
基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整,千人):
12月 11月 10月
劳动力人口 192 -257 520
就业人口 28 -51 354
失业人口 164 -206 166
注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出,失业率数据根据对家庭的调查得出.(完) (编译/审校 丁琦/郑茵)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。