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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 21:50 BJT

表格: 美国12月非农就业岗位增加15.5万个,失业率为7.8%

民间非农业部门生产职位所得与工作时间:

12月 11月 (前值) 10月 (前值)

每周平均工时 33.8 33.7 33.7 33.6 33.6

平均时薪(美元) 19.92 19.86 19.84 19.82 19.81

(较前月变动,%) 0.3 0.2

非农就业岗位较前月变动(按行业细分,千个):

12月 11月 (前值) 10月 (前值)

整体民间产业 168 171 147 203 189

商品生产 59 -1 -22 26 18

--建筑 30 -10 -20 25 15

--制造 25 5 -7 7 10

服务提供 109 172 169 177 171

--批发 -0.1 10.5 13.1 3.6 8.0

--零售 -11.3 62.8 52.6 43.8 50.9

--运输和仓储 -0.6 5.8 3.5 7.4 9.2

--资讯 -9 13 12 -5 -5

--金融活动 9 0 1 8 5

--专业和企业服务 19 32 43 58 55

--临时服务 -0.6 7.8 18.0 14.0 13.9

--休闲娱乐/酒店餐饮 31 29 23 26 20

政府部门 -13 -10 -1 -66 -51

基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整,千人):

12月 11月 10月

劳动力人口 192 -257 520

就业人口 28 -51 354

失业人口 164 -206 166

注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出,失业率数据根据对家庭的调查得出.(完) (编译/审校 丁琦/郑茵)

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