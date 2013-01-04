投行观点: Jefferies将Accuray Inc 目标价从10美元下调至6.50美元,评级为买入

台湾货币市场：3月提存期银行超额准备1兆4,573亿台币，较上期增12.55%

路透台北4月6日 - 台湾拆款中心 公布的数据显示，银行体系共69家主要银行3月提存期累计超额准 备为1兆(万亿)4,573亿台币，较上提存期增1,625亿，或增12.55%。 以下为2012年起每提存期截止日时的累积累计准备数字一览(单位：亿台币)： 提存期底 超额准备 较上期增减 2017年 3月31日 14,573 +1,625 3月3日 12,948 -2,621 2月3日 15,569 -709 1月3日 16,278 +2,934 2016年 12月2日 13,344 -1,086 11月3日 14,430 +309 10月3日 14,121 +239