投投行观点: 瑞信重申联合技术 评级为表现优于大盘,目标价93美元

香港个股：浙江沪杭甬拟发行3.65亿欧元五年期零息可转换债券
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。
路透台北4月6日 - 台湾拆款中心 公布的数据显示，银行体系共69家主要银行3月提存期累计超额准 备为1兆(万亿)4,573亿台币，较上提存期增1,625亿，或增12.55%。 以下为2012年起每提存期截止日时的累积累计准备数字一览(单位：亿台币)： 提存期底 超额准备 较上期增减 2017年 3月31日 14,573 +1,625 3月3日 12,948 -2,621 2月3日 15,569 -709 1月3日 16,278 +2,934 2016年 12月2日 13,344 -1,086 11月3日 14,430 +309 10月3日 14,121 +239
路透上海4月6日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微升0.01%至93.11；SDR篮子指数微跌至95.01，BIS篮子指数微跌至94.11 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.82%，SDR篮子指数跌0.51%，BIS指数跌2.21% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.893 -24 欧元 7.3619 11 日圆 6.2458 -237 港元 0.8872 -5.1 英镑