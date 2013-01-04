表格: 美国ISM-12月非制造业指数为56.1,预估为54.2

路透1月4日 - 美国供应管理协会(ISM)周五公布,12月非制造业指数为56.1,预估为54.2;11月为54.7.

* ISM美国12月非制造业企业活动分项指数为60.3(预估为60.0)

* ISM美国12月非制造业指数及新订单指数为去年2月来的最高