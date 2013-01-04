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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 23:16 BJT

表格: 美国ISM-12月非制造业指数为56.1,预估为54.2

路透1月4日 - 美国供应管理协会(ISM)周五公布,12月非制造业指数为56.1,预估为54.2;11月为54.7.

* ISM美国12月非制造业就业分项指数为56.3

* ISM美国12月非制造业投入物价分项指数为56.6

* ISM美国12月非制造业新订单分项指数为59.3

* ISM美国12月非制造业企业活动分项指数为60.3(预估为60.0)

* ISM美国12月非制造业指数及新订单指数为去年2月来的最高

* ISM美国12月非制造业就业分项指数为3月来最高

* ISM美国12月非制造业投入物价分项指数为7月来最低

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 非制造业指数 56.1 54.7 54.2 55.1 53.7 52.6 52.1 企业活动 60.3 61.2 55.4 59.9 55.6 57.2 51.7 新订单 59.3 58.1 54.8 57.7 53.7 54.3 53.3 未交货订单 49.5 53.5 49.0 48.0 50.5 44.5 47.5 新出口订单 49.5 48.0 47.5 50.5 52.0 51.0 49.5 库存 58.0 62.5 64.0 65.0 67.0 59.0 64.5 进口 49.0 55.5 49.5 50.0 49.5 44.5 53.5 物价指数 56.6 57.0 65.6 68.1 64.3 54.9 48.9 就业 56.3 50.3 54.9 51.1 53.8 49.3 52.3 供应商交货 48.5 49.0 51.5 51.5 51.5 49.5 51.0(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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