表格: 美国ISM-12月非制造业指数为56.1,预估为54.2

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透1月4日 - 美国供应管理协会(ISM)周五公布,12月非制造业指数为56.1,预估为54.2;11月为54.7.
* ISM美国12月非制造业就业分项指数为56.3
* ISM美国12月非制造业投入物价分项指数为56.6
* ISM美国12月非制造业新订单分项指数为59.3
* ISM美国12月非制造业企业活动分项指数为60.3(预估为60.0)
* ISM美国12月非制造业指数及新订单指数为去年2月来的最高
* ISM美国12月非制造业就业分项指数为3月来最高
* ISM美国12月非制造业投入物价分项指数为7月来最低
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 非制造业指数 56.1 54.7 54.2 55.1 53.7 52.6 52.1 企业活动 60.3 61.2 55.4 59.9 55.6 57.2 51.7 新订单 59.3 58.1 54.8 57.7 53.7 54.3 53.3 未交货订单 49.5 53.5 49.0 48.0 50.5 44.5 47.5 新出口订单 49.5 48.0 47.5 50.5 52.0 51.0 49.5 库存 58.0 62.5 64.0 65.0 67.0 59.0 64.5 进口 49.0 55.5 49.5 50.0 49.5 44.5 53.5 物价指数 56.6 57.0 65.6 68.1 64.3 54.9 48.9 就业 56.3 50.3 54.9 51.1 53.8 49.3 52.3 供应商交货 48.5 49.0 51.5 51.5 51.5 49.5 51.0(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选
(编译 利棣儿; 审校 母红)
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据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。