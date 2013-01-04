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市场报道 | 2013年 1月 4日 星期五 23:07 BJT

表格: 美国11月工厂订单与上月持平,预估为增长0.4%

路透1月4日 - 美国商务部周五公布,美国11月工厂订单与上月持平,预估为增长0.4%.10月确认为增长0.8% 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比,%):

11月 10月 9月 总体新订单 持平 0.8 4.5

扣除运输 　0.2 1.0 1.2

扣除国防 0.1 0.8 4.1 耐久财 0.8 1.1 9.1 电脑/电子产品 0.5 1.8 -0.5 运输设备 -1.0 -0.6 29.7 非国防资本财 -2.9 2.6 22.8 扣除飞机的非国防资本财

2.6 3.0 -0.5(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

(编译 母红; 审校 李军)

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