表格: EIA与API一周美国石油库存数据比较

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透1月4日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
12/28/12 较上周 较上年 12/28/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 358.5 -12.0 24.0 359.9 -11.1 30.3 馏分油 125.5 6.7 -19.9 124.0 4.6 -19.60 汽油 219.2 3.3 0.1 225.7 2.6 5.5 取暖油 26.6 0.5 -11.4 24.9 -1.3 -12.1 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 煤油型航空燃料 39.5 0.5 -2.1 39.2 0.6 -2.2 原油日加工量 15.4 -0.1 0.9 15.3 0.0 0.6 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少90万桶,汽油库存增加200万桶,馏分油库存增加140万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导
* EIA一周美国石油供需平衡表
* API一周美国石油库存详细报导
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。