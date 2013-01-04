版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 5日 星期六 00:30 BJT

表格: EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透1月4日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

12/28/12 较上周 较上年 12/28/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 358.5 -12.0 24.0 359.9 -11.1 30.3 馏分油 125.5 6.7 -19.9 124.0 4.6 -19.60 汽油 219.2 3.3 0.1 225.7 2.6 5.5 取暖油 26.6 0.5 -11.4 24.9 -1.3 -12.1 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 煤油型航空燃料 39.5 0.5 -2.1 39.2 0.6 -2.2 原油日加工量 15.4 -0.1 0.9 15.3 0.0 0.6 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少90万桶,汽油库存增加200万桶,馏分油库存增加140万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐