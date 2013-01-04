美国经济:普洛瑟称预计美国失业率将在2013年底前降至6.8%-7.0%

香港个股：汇丰控股盘初逆市小涨，上日伦敦回购近2,300万英镑股份
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
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据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。
路透悉尼4月6日 - 美国大豆周四小幅上涨，两日涨幅接近1%，因阿根廷天气不利，放缓作物收割。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.1%，至每蒲式耳9.45-1/2美元。周三上涨0.7%。 大豆周二触及2016年9月27日以来低点每蒲式耳9.36-1/2美元。 阿根廷的降雨令大豆收割停滞，这为大豆期价提供支撑。一年前，洪 灾影响收割，带动大豆价格飙涨。 玉米期货上涨0.1%至每蒲式耳3.65-1/4美元，上日涨0.5%。 小麦期货涨0.2%报每蒲氏耳4.30-1/2美元，周三收升0.6%。 美国能源资料协会(EIA)报告显示，上周以玉米为原料的乙醇燃料库 存升至纪录高位。 以下为0111 GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI