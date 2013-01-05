更新版 1-中国公开市场: 央行调整逆回购期限支撑流动性,本周净回笼200亿

* 央行今日进行900亿五天期逆回购,中标利率3.30%

* 应仅为错过元旦假期所致的临时调整

* 本周净回笼200亿元 (新增央行公告和市场评论)

路透上海1月5日 - 受元旦假期影响,中国央行于周六进行了开年来的首次公开市场操作.不过逆回购期限一改原来例行的七天、14天和28天,变为五天期,金额900亿元人民币.据此计算,本周公开市场操作净回笼200亿元.

交易员认为,央行调整操作期限,料仅是为保证市场流动性需求及时进行操作,并使到期日能归于正常操作队列所致,就目前情况看,应不是增加了新的常规操作品种,而属临时性调整.

对于五天期的逆回购期限,"就是为了(到期日和正常操作)对上日子吧."北京一银行交易员认为.

此前市场对今日将进行的五天期逆回购操作,解读为央行可能考虑在有逾千亿逆回购到期,以及今日可能存在的例行存款准备金清算补缴资金需求情况下,而扶助流动性的一种举措.

中国人民银行公告称,今日稍早进行了900亿元的五天期逆回购操作,中标利率3.30%.此前频繁进行且具有风向标意义的七天期逆回购,中标利率约四个月持平在3.35%.

1月1日-3日为元旦假期.因假期换休,银行间债市本周六和周日(5日-6日)照常开市.今日进行的五天期逆回购,到期日应为下周四(10日).

此外,一银行交易员还透露,根据此前央行下发的需求调查,明日(周日)公开市场一级交易商仍有可能再获准上报需求.但具体有无,或者说操作期限,都要到时候方能知晓.

其他多位交易员对一级交易商明天是否会再报需求表示不知情,但他们也不排除央行明天再开放公开市场报需求的可能性.

央行公开市场上周净投放1,170亿元,为2012年全年操作画下句号.在稳健货币政策基调下,公开市场去年累计净投放逾1.4万亿.

欲浏览2012年下半年来中国央行公开市场单周净投放或净回笼资金变化图,请点选:(link.reuters.com/qyq94t)

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周六) 900

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 1,100

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净回笼 200

注:因元旦假期央行调整操作时间原因,本周统计时间口径为2012年12月29日-2013年1月6日.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)

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