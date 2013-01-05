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亚洲 | 2013年 1月 5日 星期六 11:35 BJT

《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月5日

路透上海1月5日 - 受元旦假期影响,中国央行于周六进行了开年来的首次公开市场操作.不过逆回购期限
一改原来例行的七天、14天和28天,变为五天期,金额900亿元人民币.据此计算,本周公开市场操作净回笼200亿
元.
    
    交易员认为,央行调整操作期限,料仅是为保证市场流动性需求及时进行操作,并使到期日能归于正常操作
队列所致,就目前情况看,应不是增加了新的常规操作品种,而属临时性调整. 
       
    以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/1-1/6      --       --         --        --       900     1,100        -200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                        -200
    
 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日).(完)

 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)

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