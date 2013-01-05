《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月5日

路透上海1月5日 - 受元旦假期影响,中国央行于周六进行了开年来的首次公开市场操作.不过逆回购期限 一改原来例行的七天、14天和28天,变为五天期,金额900亿元人民币.据此计算,本周公开市场操作净回笼200亿 元. 交易员认为,央行调整操作期限,料仅是为保证市场流动性需求及时进行操作,并使到期日能归于正常操作 队列所致,就目前情况看,应不是增加了新的常规操作品种,而属临时性调整. 以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -200 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日).(完) (整理 李宏薇; 审校 张喜良)