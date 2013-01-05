中国新债: 国开行下周二将招标发行五期固息债,总额至多300亿元

路透上海1月5日 - 中国国家开发银行 周六公告称,将于下周二(8日)招标发行
五期固息金融债(市场俗称"福娃债"),期限分别为一、三、五、七和10年,发行总规模至多30
0亿元人民币,各品种发行上限均为60亿元.
刊登在中国债券信息网的公告显示,上述五期债为国开行今年1-5期金融债.本次招标后,
该行将隔周对以上各期债券进行增发.一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视情况进
行调整,每品种募集总量约350亿元-450亿元.
其中一年和10年债,采用单一利率(荷兰式)招标方式,3/5/7年品种,采用多种利率(美国
式)招标方式.各期债均不设立基本承销额.
上述债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期
为0.10%,10年期为0.15%,各品种均无兑付手续费.
债券的具体条款如下:
第1-5期债
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发行总量 各品种均不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 1月8日
一至五年:9:30-10:30
七和10年:9:30-11:10
招标方式 一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式
3/5/7年:多种利率(美国式)招标方式
缴款日/起息日 1月10日
分销期 1月9日-1月10日
上市日 一年:1月14日;
三年、五年、七年和10年:1月16日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,对以上各期债券均保留增发权利.如遇市场情况发生重大变化,发行人保留
以上各期债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)