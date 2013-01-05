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亚洲 | 2013年 1月 5日 星期六 19:42 BJT

中国新债: 国开行下周二将招标发行五期固息债,总额至多300亿元

路透上海1月5日 - 中国国家开发银行 周六公告称,将于下周二(8日)招标发行
五期固息金融债(市场俗称"福娃债"),期限分别为一、三、五、七和10年,发行总规模至多30
0亿元人民币,各品种发行上限均为60亿元.
    
    刊登在中国债券信息网的公告显示,上述五期债为国开行今年1-5期金融债.本次招标后,
该行将隔周对以上各期债券进行增发.一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视情况进
行调整,每品种募集总量约350亿元-450亿元.
    
    其中一年和10年债,采用单一利率(荷兰式)招标方式,3/5/7年品种,采用多种利率(美国
式)招标方式.各期债均不设立基本承销额.
    
    上述债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期
为0.10%,10年期为0.15%,各品种均无兑付手续费.
    
    债券的具体条款如下:

                        第1-5期债
    ---------------------------------------------------
    发行总量         各品种均不超过60亿元  
    期限/计息方式     一、三、五、七、10年/固息  
    招标时间         1月8日
                    一至五年:9:30-10:30
                    七和10年:9:30-11:10 
    招标方式          一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式
                     3/5/7年:多种利率(美国式)招标方式
    缴款日/起息日      1月10日               
    分销期            1月9日-1月10日      
    上市日            一年:1月14日;
                     三年、五年、七年和10年:1月16日
    基本承销额         不设立
    付息频率           按年 
    发行人增发权利      保留
    ---------------------------------------------------
    
    国开行并称,对以上各期债券均保留增发权利.如遇市场情况发生重大变化,发行人保留
以上各期债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
    
    参看详情,可点选中国债券信息网(here)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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