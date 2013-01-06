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亚洲 | 2013年 1月 6日 星期日 13:02 BJT

重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月4日

(重发以调整表格格式)
                                                                  
 以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收   
 盘价:                                                    
                                                                  
 公司名        股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                              
 中国                                                     
 新浪                          52.76     -0.01     -0.02   1466652
 搜狐                          47.90     +0.15     +0.31    432589
 网易                          43.40     +0.61     +1.43    467104
 百度                         104.65     -0.33     -0.32   2722257
 亚信科技                      10.84     -0.01     -0.09     75349
                                                                  
 台湾                                                     
 台湾积体电路                  17.96     -0.13     -0.72   1169118
 联电                           2.15     +0.00     +0.00    174500
 日月光                         4.54     -0.09     -1.94    239768
 硅品精密                       5.42     +0.01     +0.18    414232
 和信超媒体                     1.01     +0.03     +3.06     43561
 友达                           4.72     -0.02     -0.42    271800
 中华电信                      32.50     +0.30     +0.93     41996
 台湾国际航电                  42.09     +0.00     +0.00    544664
                                                                  
 香港                                                     
 中国移动                      58.71     -0.32     -0.54    138520
 中国联通                      16.51     -0.07     -0.42     73994
 中国电信                      56.29     +0.17     +0.30     33685
 中芯国际                       2.72     +0.11     +4.21     83419
 电讯盈科                       4.37     -0.03     -0.68     22017
 (完)
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