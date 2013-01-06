重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月4日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(重发以调整表格格式) 以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收 盘价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 52.76 -0.01 -0.02 1466652 搜狐 47.90 +0.15 +0.31 432589 网易 43.40 +0.61 +1.43 467104 百度 104.65 -0.33 -0.32 2722257 亚信科技 10.84 -0.01 -0.09 75349 台湾 台湾积体电路 17.96 -0.13 -0.72 1169118 联电 2.15 +0.00 +0.00 174500 日月光 4.54 -0.09 -1.94 239768 硅品精密 5.42 +0.01 +0.18 414232 和信超媒体 1.01 +0.03 +3.06 43561 友达 4.72 -0.02 -0.42 271800 中华电信 32.50 +0.30 +0.93 41996 台湾国际航电 42.09 +0.00 +0.00 544664 香港 中国移动 58.71 -0.32 -0.54 138520 中国联通 16.51 -0.07 -0.42 73994 中国电信 56.29 +0.17 +0.30 33685 中芯国际 2.72 +0.11 +4.21 83419 电讯盈科 4.37 -0.03 -0.68 22017 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。