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市场报道 | 2013年 1月 6日 星期日 13:46 BJT

CFTC报告: COMEX期铜12月31日持仓报告(表)

路透1月4日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年12月31日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(146,548口)

45,486 36,155 15,418 71,160 81,298 132,064 132,871 14,484 13,677 较12月24日变动(减少1,901口)

-114 -1,734 -1,307 100 1,507 -1,321 -1,534 -580 -367 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.0 24.7 10.5 48.6 55.5 90.1 90.7 9.9 9.3 各类交易商数量(总计为193家)

63 61 34 42 43 127 124(完)

(整理 徐文焰; 审校 郑茵)
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