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市场报道 | 2013年 1月 6日 星期日 13:43 BJT

CFTC报告: COMEX期金12月31日持仓报告(表)

路透1月4日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年12月31日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(427,991口)

198,660 50,141 21,653 143,210 331,869 363,523 403,663 64,468 24,328 较12月24日变动(增加1,691口)

-1,776 -199 -2,531 3,731 4,726 -576 1,996 2,267 -305 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

46.4 11.7 5.1 33.5 77.5 84.9 94.3 15.1 5.7 各类交易商数量(总计为323家)

179 65 64 56 47 265 156(完)

(整理 徐文焰; 审校 郑茵)
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