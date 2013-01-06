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市场报道 | 2013年 1月 6日 星期日 13:50 BJT

CFTC报告: ICE棉花期货12月31日持仓报告(表)

路透1月4日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年12月31日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(171,207口)

68,331 29,041 14,235 73,199 116,873 155,765 160,149 15,442 11,058 较12月24日变动(增加5,108口)

2,750 -2,597 594 1,719 5,665 5,063 3,662 45 1,446 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.9 17.0 8.3 42.8 68.3 91.0 93.5 9.0 6.5 各类交易商数量(总计为273家)

117 70 61 51 56 195 166 (完)

(整理 徐文焰; 审校 郑茵)
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