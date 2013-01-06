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市场报道 | 2013年 1月 6日 星期日 13:49 BJT

CFTC报告: CBOT大豆期货12月31日持仓报告(表)

路透1月4日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月24日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(546,275口) 173,043 63,815 73,574 243,848 352,299 490,465 489,688 55,810 56,587 较12月24日变动(减少23,694口)

-5,878 -493 -3,958 -10,997 -13,191 -20,833 -17,642 -2,861 -6,052 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.7 11.7 13.5 44.6 64.5 89.8 89.6 10.2 10.4 各类交易商数量(总计为415家)

137 101 144 118 136 331 327 (完)

(整理 徐文焰; 审校 郑茵)
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