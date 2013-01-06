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市场报道 | 2013年 1月 6日 星期日 13:55 BJT

CFTC报告: NYMEX原油期货12月31日持仓报告(表)

路透1月4日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,473,345口)

336,952 138,874 480,783 584,809 784,502 1402544 1404159 70,801 69,186

较12月24日变动(减少3,307口)

-7,928 -11,299 12,704 -8,377 -989 -3,601 416 294 -3,723

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.9 9.4 32.6 39.7 53.2 95.2 95.3 4.8 4.7

各类交易商数量(总计为311家)

112 78 136 85 96 269 255 (完)

(整理 徐文焰; 审校 郑茵)
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