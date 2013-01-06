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市场报道 | 2013年 1月 6日 星期日 13:57 BJT

CFTC报告: CBOT玉米期货12月31日持仓报告(表)

路透1月4日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月31日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,128,183口) 340,847 106,001 161,193 497,035 656,037 999,075 923,231 129,108 204,952 较12月24日变动(减少9,401口) -12,592 -3,786 8,421 -4,985 -10,592 -9,156 -5,957 -245 -3,444 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.2 9.4 14.3 44.1 58.1 88.6 81.8 11.4 18.2 各类交易商数量(总计为696家)

169 129 155 221 332 466 556(完)

(整理 徐文焰; 审校 郑茵)
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