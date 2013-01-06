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市场报道 | 2013年 1月 6日 星期日 13:59 BJT

CFTC报告: CBOT小麦期货12月31日持仓报告(表)

路透1月4日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年12月31日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(456,334口) 106,391 129,844 72,762 244,994 203,148 424,147 405,754 32,187 50,580 较12月24日变动(增加7,784口)

39 3,933 -2,109 8,534 5,527 6,464 7,351 1,320 433 各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.3 28.5 15.9 53.7 44.5 92.9 88.9 7.1 11.1 各类交易商数量(总计为365家)

111 114 96 94 115 254 283(完)

(整理 徐文焰; 审校 郑茵)
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