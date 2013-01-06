《全球主要央行会议预告》--2013年1-12月

以下为全球主要央行在2013年1-12月的议息会议及其它重要声明的日程安排. ========================================================== 美国联邦公开市场委员会(FOMC) 1月29日-30日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议. 1月30日--美联储FOMC宣布利率决定. 3月19日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议. 3月20日--美联储FOMC宣布利率决定. 4月30日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议. 5月1日--美联储FOMC宣布利率决定. 6月18日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议. 6月19日--美联储FOMC宣布利率决定. 7月30日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议. 7月31日--美联储FOMC宣布利率决定. 9月17日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议. 9月18日--美联储FOMC宣布利率决定. 10月29日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议. 10月30日--美联储FOMC宣布利率决定. 12月17日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议. 12月18日--美联储FOMC宣布利率决定. ========================================================== 欧洲央行(ECB)--若未注明,会议地点均为法兰克福 1月10日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会. 1月24日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划. 2月7日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会. 2月21日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划. 3月7日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会. 3月20日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至3月21日). 4月4日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会. 4月18日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划. 5月2日--布拉迪斯拉发-管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会. 5月16日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划. 6月6日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会. 6月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至6月20日). 7月4日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会. 7月18日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划. 8月1日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会. 9月5日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会. 9月18日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至9月19日). 10月2日--巴黎-管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会. 10月17日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划. 11月7日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会. 11月21日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划. 12月5日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会. 12月18日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至12月19日). ========================================================== 日本央行 1月21日--货币政策会议(至1月22日). 2月13日--货币政策会议(至2月14日). 3月6日--货币政策会议(至3月7日). 4月3日--货币政策会议(至4月4日). 4月26日--货币政策会议. 5月21日--货币政策会议(至5月22日). 6月10日--货币政策会议(至6月11日). ========================================================== 英国央行 1月9日--货币政策会议(至1月10日). 1月10日--公布利率决定. 2月6日--货币政策会议(至2月7日). 2月7日--公布利率决定. 3月6日--货币政策会议(至3月7日). 3月7日--公布利率决定. 4月3日--货币政策会议(至4月4日). 4月4日--公布利率决定. 5月8日--货币政策会议(至5月9日). 5月9日--公布利率决定. 6月5日--货币政策会议(至6月6日). 6月6日--公布利率决定. 7月3日--货币政策会议(至7月4日). 7月4日--公布利率决定. 7月31日--货币政策会议(至8月1日). 8月1日--公布利率决定. 9月4日--货币政策会议(至9月5日). 9月5日--公布利率决定. 10月9日--货币政策会议(至10月10日). 10月10日--公布利率决定. 11月6日--货币政策会议(至11月7日). 11月7日--公布利率决定. 12月4日--货币政策会议(至12月5日). 12月5日--公布利率决定. ========================================================== 加拿大央行 1月23日--公布指标利率决定和货币政策报告. 3月6日--公布指标利率决定. 4月17日--公布指标利率决定和货币政策报告. 5月29日--公布指标利率决定. 7月17日--公布指标利率决定和货币政策报告. 9月4日--公布指标利率决定. 10月23日--公布指标利率决定和货币政策报告. 12月4日--公布指标利率决定. ========================================================== 瑞士央行 3月14日--货币政策评估. 6月20日--货币政策评估. 9月19日--货币政策评估. 12月12日--货币政策评估. ========================================================== 澳洲央行 2月5日--召开利率会议. 3月5日--召开利率会议. 4月2日--召开利率会议. 5月7日--召开利率会议. 6月4日--召开利率会议. 7月2日--召开利率会议. 8月6日--召开利率会议. 9月3日--召开利率会议. 10月1日--召开利率会议. 11月5日--召开利率会议. 12月3日--召开利率会议. ========================================================== 新西兰央行 1月31日--公布指标利率. 3月14日--公布货币政策声明和指标利率. 4月24日--公布指标利率. 6月13日--公布货币政策声明和指标利率. 7月25日--公布指标利率. 9月12日--公布货币政策声明和指标利率. 10月31日--公布指标利率. 12月12日--公布货币政策声明和指标利率. ========================================================== 瑞典央行 2月12日--召开货币政策会议(至2月13日). 2月13日--公布利率决定. 4月16日--召开货币政策会议(至4月17日). 4月17日--公布利率决定. 7月2日--召开货币政策会议(至7月3日). 7月3日--公布利率决定. 9月4日--召开货币政策会议(至9月5日). 9月5日--公布利率决定. 10月23日--召开货币政策会议(至10月24日). 10月24日--公布利率决定. 12月16日--召开货币政策会议(至12月17日). 12月17日--公布利率决定. ========================================================== 挪威央行 3月14日--货币政策会议. 5月8日--货币政策会议. 6月20日--货币政策会议. 9月19日--货币政策会议. 10月24日--货币政策会议. 12月5日--货币政策会议. ========================================================== 台湾 台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议,以决定重贴现率. 具体会议日期将在开会前前几天公布. ========================================================== 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)